الحكم بحبس اللاعب محمد زيدان 6 سنوات في قضايا شيكات بدون رصيد

قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوى،بحبس اللاعب محمد زيدان 6 سنوات لاتهامه في 3 قضايا شيكات بدون رصيد مقامة من شركة رجل الأعمال طلعت مصطفى.

كانت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني والمملوكة لرجل الأعمال طارق طلعت مصطفى، أقامت 3 جنح مباشرة، فأصدرت المحكمة قرارها في الجنحة رقم 16521 لسنة 2013 بحبس محمد عبد الله محمد عبد الله زيدان والشهير بـ “محمد زيدان” بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه، و50 جنيهًا تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزامه بالمصاريف.

فيما قضت المحكمة في الجنحة الثانية رقم 16522 لسنة 2013 بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، كما قضت المحكمة في الجنحة الثالثة بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وتعويض مدني مؤقت، وذلك لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد في تعاملات مالية.