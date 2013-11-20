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مسئول سعودى: قطاع الطاقة يواجه مرحلة غير مسبوقة من التحولات السريعة

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مسئول سعودى: قطاع الطاقة يواجه مرحلة غير مسبوقة من التحولات السريعة مسئول سعودى: قطاع الطاقة يواجه مرحلة غير مسبوقة من التحولات السريعة

أكد مساعد وزير النفط السعودى، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من التحولات السريعة، والبالغة التعقيد فى عالم الطاقة.

وقال إن الاقتصاد العالمى يواجه تيارات معاكسة، أبرزها "تصاعد التغير فى ميزان القوى الاقتصادية نحو الشرق، وتزايد حجم الطبقة الوسطى، واستمرار التغيرات على المشهد السياسى فى الشرق الأوسط.

وأضاف فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح المنتدى السنوى الثامن للاتحاد الخليجى للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) بدبى، ونقلتها ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء، أن هذه المرحلة المتغيرة عادة ما تبرز الكثير من الفرص، وهذا الأمر ينطبق تماما على قطاع الطاقة وصناعة البتروكيماويات فى دول مجلس التعاون الخليجى"، مشيرا إلى أن التحدى الذى تواجه صناعة الطاقة ليس نقصا بالموارد بل فى كيفية استخراجها، وتوصيلها إلى الأسواق بطريقة تتسم بالكفاءة، والموثوقية والاستدامة.

وأكد مساعد وزير النفط السعودى، وهو نجل ولى العهد، أن السعودية ترحب بالموارد الجديدة من إمدادات الطاقة لمواجهة تزايد الطلب على الطاقة والمنتجات البتروكيماوية النهائية، نتيجة لاتساع حجم الطبقة الوسطى عالميا خلال العقدين القادمين.

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مصر 365

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