المغرب يجذب 3.04 مليار دولار استثمارات خارجية فى 10 أشهر

أعلن مكتب الصرف المغربى، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب وصلت إلى 25.24 مليار درهم مغربى، تعادل 3.04 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر الماضى، مقابل 20.19 مليار درهم (2.43 مليار دولار)، خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وقال المكتب، وهو هيئة مكلفة برصد التعاون والتبادل الاقتصادى للمغرب مع الخارج، فى بيان له، إن" تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغت حوالى 25.24 مليار درهم، مقابل 20.19 مليار درهم قبل عام، موضحاً أن هذا المبلغ يمثل "ارتفاعا بنسبة 25%" مقارنة مع شهر أكتوبر 2012.

> وكان مولاى حفيظ العلمى، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمى المغربى، أكد فى كلمة له بالبرلمان المحلى يوم 11 نوفمبر الجارى، أن المغرب استقطب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 22 مليار درهم (2,6 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، مشيرا إلى أن "هذا المبلغ يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى".

وأعلن مكتب الصرف المغربى، فى بيان أصدره منتصف يوليو الماضى، أن المغرب جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 16.95 مليار درهم مغربى (2 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام الجارى 2013، مقابل 13.124 مليار درهم مغربى (1,58 مليار دولار)، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تصل إلى 29.1%..

وقالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) نهاية يونيو الماضى، إن المغرب كان أول وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بمنطقة شمال أفريقيا خلال العام الماضى.

وأكدت المنظمة، فى تقرير لها فى وقت سابق من العام الجارى، أن المغرب استحوذ على 25% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكرت الأونكتاد أن الاستثمارات الأجنبية بالمغرب سجلت نحو 2.84 مليار دولار خلال العام الماضى، بزيادة 10% عن عام 2011 بعد ارتفاع قوى بلغ 63% فى 2010 .