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منّة فضالي: لن أشارك في فيلم هيفا وهبي بسبب جرأته

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منّة فضالي: لن أشارك في فيلم هيفا وهبي بسبب جرأته منّة فضالي: لن أشارك في فيلم هيفا وهبي بسبب جرأته

اعتذرت الفنانة المصرية منّة فضالي عن مشاركة الفنانة هيفا وهبي في فيلم "حلاوة روح"، بسبب ما تضمنه دورها من قبلات ومشاهد ساخنة تفوق السقف الذي وضعته لنفسها منذ احترافها التمثيل.
وأضافت منّة في تصريحاتها الخاصة لـ"سيدتي نت"، أنها اعتذرت عن الفيلم على الرغم من أنها سبق وقبلته من قبل، عندما كان لا يزال حبراً على ورق، وكانت المشاهد الجريئة فيه مقبولة، سواء لناحية الملابس أو بعض مشاهد الإغراء الأخرى، لكنها اعتذرت عن العمل فيما بعد حيث فوجئت أنّ حجم المشاهد الساخنة والجريئة أكثر بكثير مما توقعت، موضحة أنها لم تعتد تقديم مثل هذه المشاهد على مدار مشوارها الفني.
على الجانب الآخر نفت منّة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول عودتها من لندن بعد خضوعها للعلاج من وعكة صحية ألمت بها، وقالت إنها متواجدة في منذ فترة ولم تسافر إلى أي بلد ولا تعرف من السبب في إطلاق مثل هذه الشائعات السخيفة وتساءلت "هل يرون أن صحتي متدهورة؟".
وأنهت منّة كلامها مؤكدة إنها لا تستطيع أن تقول في هذا الصدد سوى "حسبي الله ونعم الوكيل"، لأن الأمر زاد عن حده بشكل يفوق الوصف فهناك أشخاص يكرهونها بشكل كبير.
أخيراً كشفت منّة أنها بصدد المشاركة في فيلمين سينمائيين لا تستطيع الإفصاح عنهما حالياً حتى تدخل فعلياً مرحلة التصوير.

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سيدتي

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