تأجيل محاكمة 3 من رموز النظام الليبي السابق في قضايا جنائية إلى 11 ديسمبر

أرجأت محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات السابعة الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق، في جلستها العلنية المنعقدة، الأربعاء، والخاصة بمحاكمة آخر رئيس وزراء في عهد القذافي واثنين من رموز نظامه، إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل، بناء على طلب محامي الدفاع.

وشهدت جلسة محاكمة كل من البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في النظام السابق، والمبروك زهمول وعامر ترفاس، اللذين كانا مسؤولين عن شركة استثمار كان يملكها سيف الإسلام، نجل القذافي، مرافعات بين النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين بشأن وقائع التهم المسندة لهم وفقًا لقرار الاتهام المعتمد.

ويواجه المتهمون الثلاثة تهمًا جنائية، من بينها «التحريض وارتكاب أعمال القتل وتحويل مبالغ مالية كدعم لوجستي للنظام السابق، بهدف إجهاض ثورة 17 فبراير، وتهمًا تتعلق بالفساد الإداري والمالي».

وحضر جلسة المحاكمة عدد من أقارب المتهمين ومن ممثلي المؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام المختلفة.