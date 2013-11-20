البورصة تغلق على أرباح قيمتها 2.7 مليار جنيه.. وتتجاهل حادث انفجار حافلة رفح

أغلقت البورصة المصرية جلسة تداولات اليوم على صعود سبه جماعي لمؤشراتها، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، ليربح رأسمال البورصة السوقي مليارين و700 مليون جنيه، متجاهلاً حوادث اليوم أهمها حادثة استهداف الحافلة العسكرية في شمال سيناء، ليغلق رأسمال البورصة السوقي على قيمة سجلت 417 مليار و198 مليون جنيه.

وجاء هذا الصعود مدعوماً بأحجام وقيم التداول الكبيرة نسبياً، حيث تم التداول على إجمالي 247 مليون و948 ألف سهم، بلغت قيمة التداول الإجمالية عليها 751 مليون و707 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 33 ألف و787 صفقة، تمت على أسهم 185 شركة، صعد منها 91، بينما تراجعت 80 شركة.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.41%، بمقدار 90 نقطة، ليسجل 6,497.56 نقطة.

بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.05%، ليسجل 537.26 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.30%، بمقدار 3 نقاط، ليسجل 898.09 نقطة.