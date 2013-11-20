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فريق من النيابة العامة يعاين موقع تفجير "زويد"

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فريق من النيابة العامة يعاين موقع تفجير "زويد" فريق من النيابة العامة يعاين موقع تفجير "زويد"

قررت النيابة العامة بشمال سيناء التحفظ على عينات من أشلاء المتوفين فى الحادث الانتحارى الذى وقع على طريق الشيخ زويد ـ العريش، وراح ضحيته 45 جنديا ما بين شهيد ومصاب، لتحليلها عن طريق الـ"دى إن إيه"، وسؤال أهالى جميع الشهداء والمصابين حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتم انتداب الطب الشرعى لتشريح جثامين الشهداء، والتصريح بدفنها، مع طلب تحريات إدارة البحث الجنائى حول ظروف وملابسات الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين.

كان فريق النيابة قد انتقل إلى المستشفى العسكرى ومستشفى العريش العام لمناظرة جثث الشهداء وسؤال المصابين عن وقت التنفيذ وظروف وملابسات الحادث.

وقررت النيابة انتداب الأدلة الجنائية لمعرفة الجسم المستخدم فى السيارة المستخدمة فى التفجير، والاستعلام عن السيارة المفخخة من إدارة المرور حتى يتم التوصل إلى مالكيها، وسؤال شهود العيان المتواجدين فى المكان وقت وقوع الحادث.

كما قررت النيابة التحفظ على عينات من أشلاء المتوفين لتحليلها عن طريق الدى إن إيه، وسؤال أهلية جميع الشهداء والمصابين حول ظروف وملابسات الواقعة.

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