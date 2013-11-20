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سامسونج تبيع 800 ألف ساعة ذكية

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سامسونج تبيع 800 ألف ساعة ذكية سامسونج تبيع 800 ألف ساعة ذكية

أعلنت شركة “سامسونج” الكورية عن بيعها نحو 800 ألف وحدة من ساعتها الذكية “جالاكسي جير” منذ ظهورها بالأسواق قبل شهرين.

وأكدت الشركة الكورية أن مبيعات الساعة الذكية فاقت توقعاتها، مشيرة إلى أنها ستعمل في الفترة المقبلة على المزيد من الترويج للساعة “جير” من خلال موسم العطلات المقبل، حسب تقرير لوكالة “رويترز” للأنباء.

يشار إلى أن الساعة، التي يبلغ سعرها 300 دولار أمريكيا، تعتبر أحد ملحقات أحدث هواتف “سامسونغ” الذكية من عائلة “جالاكسي”، لم تلق استحسان مجموعة من أهم خبراء التقنية المتخصصين، بل أن البعض أوصى بعدم شرائها.

وكانت سامسونج كشفت في أوائل سبتمبر الماضي عن ساعتها الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد” المزود بشاشة صغيرة من طراز “OLED”، وتوفر للمستخدم مجموعة من الوظائف البسيطة مثل عرض الصور وإجراء المكالمات واستعراض التنبيهات والرسائل.

 

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