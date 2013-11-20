أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نورهان تستقبل 2014 بحفلين في بيروت و«سنغل جديد»

Google+ Print
نورهان تستقبل 2014 بحفلين في بيروت و«سنغل جديد» نورهان تستقبل 2014 بحفلين في بيروت و«سنغل جديد»

تستقبل النجمة اللبنانية نورهان عام 2014 بنشاط فني ملحوظ؛ حيث ستكون نجمة حفلين في ليلة رأس السنة، في العاصمة اللبنانية بيروت، الحفل الأول في بارك أتيل شتورا البقاع، والحفل الثاني في مطعم الخيال ضمن مجمع الخيال زحلة، فقد غادرت نورهان دبي متجهة إلى بيروت؛ استعداداً للحفلين، كما أنها تستعد لجلسة تصوير يوم الإثنين المقبل.

وبهذه المناسبة صرحت نورهان بأنها سعيدة جداً بهذا النشاط الفني الذي تشهده بيروت في الآونة الأخيرة، وبإحيائها حفلات رأس السنة في لبنان العظيم.

وعلى صعيد آخر ستكون الفنانة نورهان بصدد إطلاق «سنغل» جديد سيصدر الأسبوع المقبل بعنوان «عيوني بتبكي»، من كلمات وألحان طوني أسمر، وتوزيع كارينا عيد، ماسترنج روجر أبي عقل، تم عمل المكساج وتركيب الصوت بأستوديو كارينا عيد بيروت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي