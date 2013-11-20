نورهان تستقبل 2014 بحفلين في بيروت و«سنغل جديد»

تستقبل النجمة اللبنانية نورهان عام 2014 بنشاط فني ملحوظ؛ حيث ستكون نجمة حفلين في ليلة رأس السنة، في العاصمة اللبنانية بيروت، الحفل الأول في بارك أتيل شتورا البقاع، والحفل الثاني في مطعم الخيال ضمن مجمع الخيال زحلة، فقد غادرت نورهان دبي متجهة إلى بيروت؛ استعداداً للحفلين، كما أنها تستعد لجلسة تصوير يوم الإثنين المقبل.

وبهذه المناسبة صرحت نورهان بأنها سعيدة جداً بهذا النشاط الفني الذي تشهده بيروت في الآونة الأخيرة، وبإحيائها حفلات رأس السنة في لبنان العظيم.

وعلى صعيد آخر ستكون الفنانة نورهان بصدد إطلاق «سنغل» جديد سيصدر الأسبوع المقبل بعنوان «عيوني بتبكي»، من كلمات وألحان طوني أسمر، وتوزيع كارينا عيد، ماسترنج روجر أبي عقل، تم عمل المكساج وتركيب الصوت بأستوديو كارينا عيد بيروت.