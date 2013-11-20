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تامر عبد المنعم: "المرافعة" ليس له علاقة بسوزان تميم

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تامر عبد المنعم: "المرافعة" ليس له علاقة بسوزان تميم تامر عبد المنعم: "المرافعة" ليس له علاقة بسوزان تميم

أكد تامر عبد المنعم، بطل مسلسل "المرافعة" ومنتجه ومؤلفه لـ"سيدتي نت"، أنّ العمل ليس له أي علاقة بسوزان تميم، وأضاف "ليس معنى مقتل مطربة على يد رجل أعمال وعضو في الحزب الحاكم السابق ضمن أحداث المسلسل، أن ذلك يعود لسوزان وهشام طلعت مصطفى، فالقصة أعمق من ذلك بكثير وبها العديد من النقاط الهامة والمثيرة".
وأضاف عبد المنعم أن العمل ليس فيه بطل أو بطلة، بل كل المشاركين فيه أبطال.
ويشير عبد المنعم إلى أنّ رضا تقدّم بالعمل دورا متميزا، وأنّ العمل يشهد لقاءهما مجدداً بعد فيلم "أشرف حرامي"، في حين تقدّم دوللي شاهين دور الفنانة التي ستقتل ضمن أحداث المسلسل.
من جهة أخرى أكد عبد المنعم أن هناك العديد من القنوات اتصلت به وبمدير الإنتاج في مدينة الإنتاج الإعلامي ممدوح يوسف، من أجل شراء المسلسل مشيراً إلى أنّ العمل لن يباع حصرياً لأي قناة لأنه ضد فكرة الحصري التي تظلم أي مسلسل.
ولفت عبد المنعم إلى أن دراما العام القادم تشهد مسلسلين هما الأقوى والأعلى إنتاجاً، وقد تصل تكلفتهما إلى 30 مليون دولار، وهما مسلسل وعادل إمام، لذا فالسوق يحتاج لأعمال متميزة وبتكلفة إنتاجية أقل بكثير من هذين العملين، لذا فإن فرصة المنافسة ستكون قوية وفي صالح "المرافعة".
المرافعة من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج حازم فودة، ويشارك في بطولته فاروق الفيشاوي وسميحة أيوب وكريمة مختار وباسم ياخور ومحمد لطفي وأحمد راتب وطلعت زكريا آخر المنضمين للعمل.

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سيدتي

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