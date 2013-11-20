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صراع نيكول سابا وبشرى على داليدا

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صراع نيكول سابا وبشرى على داليدا صراع نيكول سابا وبشرى على داليدا

يبدو أنّ الحرب ستشتعل في الفترة المقبلة بين الفنانة اللبنانية نيكول سابا وزميلتها المصرية بشرى، اللتان تسعيان لتقديم السيرة الذاتية للنجمة داليدا من خلال مسلسل درامي.
بشرى أعلنت منذ فترة أنها بصدد تقديم مسلسل عن داليدا، وقالت إنّ هناك تقارباً شديداً بينهما في العديد من النقاط، وأكدت أنّ جمهورها طالبها من خلال البرامج التي تظهر فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة تقديم أغاني داليدا، ولكن نظراً لأنها ممثلة ومطربة فقد قررت تقديم عمل درامي متكامل عنها.
في الوقت نفسه أعلنت نيكول سابا أنها تنوي تقديم مسلسل عن داليدا تسعىلدخول المنافسة به خلال عام 2014 حيث اتفقت مع ورشة سيناريو انتهت بالفعل من كتابة 13 حلقة، وتبحث نيكول عن شركة إنتاج تمول الفكرة وتقوم بإنتاج المسلسل خاصة أن نيكول سبق وقدمت شخصية داليدا من خلال برنامج تليفزيوني كان على هيئة حوار بين داليدا ونيكول.
لذا يبدو أن الصراع سيشتد بين النجمتين علي تقديم شخصية داليدا، ولكن من منهما سيكون لها السبق خاصة أن كلتاهما لم تحصل حتى الآن على حق من أسرة داليدا لتقديم مسلسل يجسد سيرتها الذاتية.

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سيدتي