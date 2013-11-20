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تجديد حبس قيادي إخواني 45 يوم لإتهامه بقطع الطريق الزراعي

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تجديد حبس قيادي إخواني 45 يوم لإتهامه بقطع الطريق الزراعي تجديد حبس قيادي إخواني 45 يوم لإتهامه بقطع الطريق الزراعي

أصدر المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية قرار بتجديد حبس قيادي إخواني ونائب سابق بمجلس الشعب أنور صبيح درويش بدائرة جنوب القليوبية 45 يوما أخرين في واقعة قطع الطريق الزراعي السريع يوليو الماضي .

ووجهت النيابة للمتهم تهم التحريض على قتل المواطنين وحيازة أسلحة نارية ومهاجمة منشأت شرطية وحكومية.

من ناحية أخرى إستمع محمد الزارع رئيس النيابة الكليه بشبرا الخيمة لأقوال 3 أمناء شرطة من قوات الأمن المركزي بالقليوبية والمصابين في الأحداث حيث إتهموا فى أقوالهم قيادات الإخوان المحبوسين بتحريض المتظاهرين على مهاجمة القوات وإحداث إصابات بهم وإتلاف سيارات الشرطة .

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