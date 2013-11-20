بدء محاكمة سوريين فى الأردن حاولا تصدير أسلحة للجيش الحر

باشرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، محاكمة سوريين حاولا تصدير أسلحة إلى الجيش الحر الذى يقاتل النظام السورى، حسبما أفاد مصدر قضائى أردنى.

وقال المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته أن "محكمة أمن الدولة عقدت جلسة علنية اليوم (الأربعاء) لمحاكمة اثنين من السوريين (25 عاما) و(36 عاما) حاولا تصدير أسلحة إلى الجيش السورى الحر بقصد استخدامها ضد قوات النظام فى سوريا".

وأضاف أن "المتهمين الموقوفين على ذمة القضية منذ أغسطس الماضى نفيا تهمتى (تصدير أسلحة وذخائر بقصد استعمالها على وجه غير مشروع ) و(دخول البلاد بطريقة غير مشروعة)، مؤكدين أنهما (غير مذنبين).

وبحسب المصدر "تتلخص وقائع القضية أن السوريين دخلا إلى المملكة فى 14 أغسطس الماضى بطريقة غير مشروعة وقاما بجمع أسلحة وذخائر بكميات كبيرة من كلاشنيكوفات ومخازن وذخائر أخرى من أجل تصديرها للجيش الحر، إلا أن كمينا لقوات حرس الحدود الأردنى اكتشف أمرهما وتم إحباط مخططهما وإحالتها إلى الجهات المختصة".

يذكر أن الأردن، الذى يقول إنه يستضيف نحو 600 ألف لاجئ سورى منذ اندلاع الأزمة فى مارس 2011، شدد إجراءاته الحدودية مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضى السورية للقتال هناك.