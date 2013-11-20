أطعمة تقوي جهاز مناعتك

أحياناً يبدو لنا أنَّ الأمراض تصيب أي شخص وبطريقة عشوائيَّة، لكن بعيداً عن تلك التخمينات والظنون يمكنك زيادة فرصك للحفاظ على صحة سليمة؛ عبر تزويد نظامك الغذائي بأطعمة تعزِّز جهاز المناعة لديك، وتحضر جسمك لمحاربة أي مرض. وهنا نقدِّم لك سيدتي بعضاً من الأطعمة الموجودة في متناول يديك تساعدك على زيادة مناعة جسمك.

ـ الثوم

يعمل كمضاد للالتهابات والبكتيريا والأكسدة.

ـ الزنجبيل

يتمتع بخصائص قويَّة مضادة للميكروبات والالتهابات.

ـ العسل

يقوي المناعة بخصائصه المضادة للبكتيريا والأكسدة.

ـ السبانخ

غنية بجميع أنواع الفيتامينات والعناصر الغذائيَّة الضروريَّة للجسم.

ـ الطماطم

غنيَّة بمضادات الأكسدة.

ـ اللبن

البروبيوتيك الموجود في اللبن، هو البكتيريا التي تحافظ على الأمعاء والمسالك المعويَّة خالية من الجراثيم المسببة للأمراض.

ـ اللوز

يحتوي اللوز على نسبة عالية من فيتامين «إي» الذي يحمي من التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

ـ الأسماك

السمك غني بالسيلينيوم الذي يعمل على إخراج فيروسات الإنفلونزا من الجسم، وبالأوميغا 3 الذي يخفف الالتهابات، ويزيد تدفق الهواء، ويحمي الرئتين من نزلات البرد والتهاب الجهاز التنفسي.

عوِّدي عائلتك على تناول هذه الأطعمة بشكل دائم؛ لتقوي مناعتهم ويتمتعوا بصحة جيدة.