بدء توافد أعضاء “النيابة الإدارية ” و ” قضايا الدولة ” للعمومية الطارئة

بدأ توافد أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لمقر نادي النيابة الإدارية بالمنيل وذلك لعقد جمعيتين عموميتين طارئتين للهيئتين لأول مرة فى تاريخهما للرد على مطالب الهيئتين بالتعديلات الدستورية التي تجريها لجنة الخمسين وذلك للمطالبة بحق هيئة النيابة الإدارية في النص على قضاء التأديب لإعطائها حق الفصل فى الدعوى التأديبية باعتبار أعضائها كوكلاء نيابة أجدر بالفصل فى الدعاوى التأديبية لأنهم “لهم خبرة فيها طبقا لوصف مستشاري النيابة الإدارية.

و تطالب هيئة قضايا الدولة بحقها فى مراجعة العقود التى تبرمها الدولة بكل مراحلها باعتبار أعضائها نائب عن الدولة.