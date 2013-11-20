أخبار عاجلة

بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

بدء توافد أعضاء “النيابة الإدارية ” و ” قضايا الدولة ” للعمومية الطارئة

  • 9
Google+ Print
بدء توافد أعضاء “النيابة الإدارية ” و ” قضايا الدولة ” للعمومية الطارئة بدء توافد أعضاء “النيابة الإدارية ” و ” قضايا الدولة ” للعمومية الطارئة

بدأ توافد أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لمقر نادي النيابة الإدارية بالمنيل وذلك لعقد جمعيتين عموميتين طارئتين للهيئتين لأول مرة فى تاريخهما للرد على مطالب الهيئتين بالتعديلات الدستورية التي تجريها لجنة الخمسين وذلك للمطالبة بحق هيئة النيابة الإدارية في النص على قضاء التأديب لإعطائها حق الفصل فى الدعوى التأديبية باعتبار أعضائها كوكلاء نيابة أجدر بالفصل فى الدعاوى التأديبية لأنهم “لهم خبرة فيها طبقا لوصف مستشاري النيابة الإدارية.

و تطالب هيئة قضايا الدولة بحقها فى مراجعة العقود التى تبرمها الدولة بكل مراحلها باعتبار أعضائها نائب عن الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا