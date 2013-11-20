بالصور.. ندوة عن “مستقبل أفضل للفتيات بأسيوط”



> نظمت جمعية رابطة المرأة بأسيوط بالتعاون مع المركز المصري لدعم المنظمات الأهلية، ندوة بمركز شباب قرية المندرة تحت عنوان ” مستقبل أفضل للفتاة بأسيوط ” وناقش اللقاء مخاطر الزواج المبكر، حاضرت في المناقشة الدكتورة “سمية عنتر” مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بأسيوط، وبحضور “رجاء فراج” المدير التنفيذي لجمعية رابطة المرأة بأسيوط، و”رفعت الشلح” رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بقرية المندرة.

وقالت “رجاء فراج” المدير التنفيذي لجمعية رابطة المرأة، أن بالتعاون مع المركز المصري لدعم الجمعيات الأهلية وجمعية تنمية المجتمع بالمندرة يقومون بتنفيذ مشروع اختيار أفضل لفتيات الصعيد ، وأشارت إلى أن الحملة بدأت بالأمس وتستمر حتى غدا الخميس.

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