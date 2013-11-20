مظاهرات عمالية حاشدة أمام مجلس الوزراء .. الاثنين المقبل

أعلنت فاطمة رمضان عضو اللجنة التنفيذية لإتحاد نقابات العمال المستقلة عن تنظيم مظاهرة حاشدة أمام مجلس الوزراء يوم الأثنين المقبل تجمع عمال شركات “السويدي للكابلات/ كرستال عصفور/ ميناء دبي / فانكو للأدوية/ وباريات سمنود ” للمطالبة بحقوقهم العمالية.

وقد جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عُقد اليوم الأربعاء، بنقابة الصحفيين، تحت شعار” تشريد العمال بالقطاع الخاص” بحضور مجموعات من عمال بعض الشركات منها ” كريستال عصفور، وميناء دبى، وشركة سويدى للكابلات وسيمو للورق”.

وقد افتتح المؤتمر محمد عبدالقدوس، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بمشاركة هشام فؤاد، أحد أعضاء اللجنة.

وأكد هيثم محمدين منسق المكتب السياسي لحركة الأشتراكيين الثوريين على ضرورة العمل على تشكيل لجنة عمالية موحدة تعمل على توحيد العمال التي تغلق شركاتهم، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تشكيل حركة احتجاجية عمالية موسعة، كما طالب بمشروع قانون عمل جديد.

كما أكد عبد القدوس على ضرورة الإصرار على الكفاح في وجه أي إدارة تحاول نهب مستحقات العاملين بها مع ضرورة التكاتف فيما بين عمال الشركات المختلفة لتصبح قضيتهم قضية رأى عام لتكسب قوة ضغط إعلامي ضد اداراتهم الظالمة.