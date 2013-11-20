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خبيرأمني سوداني يحذر بعض الدول من إيواء حركات التمرد

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خبيرأمني سوداني يحذر بعض الدول من إيواء حركات التمرد خبيرأمني سوداني يحذر بعض الدول من إيواء حركات التمرد

السفير السوداني عثمان السيد

حذر الخبير الأمني السفير السوداني السابق عثمان السيد، قادة بعض الدول الأفريقية من إيواء الحركات المسلحة المتمردة على السودانية أو تقديم الدعم لها، لافتا إلى أن تلك الدول نفسها تعانى من مشكلات أنشطة هذه الحركات المتمردة ويمكن للسودان أن يعاملها بالمثل إذا اضطر لذلك.
> وقال الخبير الأمني السوداني – في تصريح على هامش الجلسة الإفتتاحية لورشة “السيسا” الإقليمية حول “الحركات المسلحة والمجموعات السالبة وارتباطها بالجريمة المسلحة” اليوم الأربعاء بالخرطوم – إن مشكلة القضاء على الحركات المسلحة ومكافحة أنشطتها الإرهابية يكمن في عدم توفر الإرادة السياسية لدى بعض القادة الأفارقة والالتزام السياسي من خلال عدم التنسيق في ملفات الأمن والمخابرات، لافتاً إلى معاناة أفريقيا من أنشطة النهب المسلح والجريمة المنظمة وغسيل الأموال والتجنيد القسري للأطفال في الحركات المسلحة.
> وقال عثمان السيد، إنه لا يمكن الحد من أنشطة هذه القوات دون التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المنصوص عليه في النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي.

أ ش أ

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