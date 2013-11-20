تقنيات المكياج لإزالة مشاكل البشرة

في بداية مرحلة المراهقة، ستتعرَّضين للعديد من مشاكل البشرة، كالبقع والحبوب والنمش وغيرها.

ولأنَّه يصعب عليكِ التخلُّص من هذه المشاكل بصورة سريعة، نتيجة تغيُّر الهرمونات في هذه المرحلة، فإنّ الحلّ الأمثل يكمن في توظيف المكياج عن طريق بعض الحيل البسيطة حتى تظهري بشكل أجمل، وكي تخفي عيوب بشرتكِ في هذه المرحلة الحرجة قدر الإمكان.

لذا، يقدّم لك "سيِّدتي نت"، في ما يلي، تقنيات المكياج للتخلُّص من مشاكل البشرة:

1. حبّ الشباب

إنَّ أهم تقنيات التخفيف من مظهر حبّ الشباب على البشرة هو الاكتفاء بوضع طبقة رقيقة جداً من كريم الأساس على الوجه. وصحيح أن الكثير من الفتيات يقمن بزيادة كريم الأساس على البشرة، ظناً منهنَّ أنَّ هذا الأمر سيقوم بإخفاء الحبوب، إلا أنّه يقوم بلفت الانتباه إليها أكثر، خلاف الاعتقاد السائد.

ولإبعاد النظر عن حبوب الوجه، عليكِ بوضع طبقة سميكة من ظلال العيون. لذا ركِّزي على ملء بطانة العين بالألوان الجذَّابة. ويفضَّل أن تكون تلك الألوان متدرجة، مع مزجها بطريقة انسيابيَّة ورقيقة. ولا تنسي الأي لاينر السَّائل الذي يبعد الأنظار عن عيوب البشرة، إذ يضيف السحر إلى عينيكِ ويجعلها بارزة وجذَّابة.

أمَّا عن أحمر الخدود فهو من أفضل تقنيات إشراقة البشرة؛ لذا قومي باختيار الألوان البرونزيَّة لإخفاء العيوب قدر الإمكان.

2. النمش

لتوظيف المكياج في إخفاء النمش، قومي بمزج نوعين من الأساس، أوّلهما داكن أكثر من لون بشرتكِ بدرجة واحدة فقط، وثانيهما أفتح من لون النمش بدرجة واحدة فقط، وامزجي الأساس على ظهر يديكِ، ثمَّ ابدئي بفرده على البشرة.

وإذا لم يختفِ النمش، تجنَّبي إضافة طبقة أخرى من الأساس، وقومي بشراء الكونسيلر ذي اللون الأخضر الفاتح، فهو رائع في إخفاء العيوب، ثمَّ قومي بوضع نقاط صغيرة منه على مواضع النمش، وابدئي بالتربيت عليه لا المسح.

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