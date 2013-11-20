“الداخلية” تقدم مقترحات لـ”القومى للمرأة” لتوفيرالحماية القانونية بأقسام الشرطة

قدم ممثلو وزارة الداخلية ورقة عمل تضمنت عدة مقترحات لضمان توفير الحماية القانونية للمرأة بهدف تغيير الثقافة السائدة فى الوزارة و المجتمع .

جاء ذلك اليوم خلال الإجتماع الذى عقدته مجموعة العمل الإجتماعية بالمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة صفاء الباز مساعد وزير الصحة والسكان سابقاً.

> يأتى هذا الاجتماع فى إطار برنامج “المشاركة السياسية للمرأة بعد الثورة (اعرفي دستورك .. اختاري مرشحك)” والذى ينظمه المجلس بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة ، وبحضور ممثلى وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والداخلية من منطلق ما يقوم به المجلس من جهود لدعم المشاركة السياسية للمرأة .

> ومن أبرز تلك المقترحات تعديل وضع المرأة فى التشريعات وتوعيتها بحقوقها فى أقسام الشرطة كمبلغة ومتهمة ، وحقوقها فى السجون كمتهمة ومحكوم عليها ، أهمية تدريب وتأهيل رجال الشرطة على كيفية التعامل مع المرأة التى تتعرض للعنف من خلال إضافة مواد يتم تدريسها فى معاهد الشرطة .

> واكدت المقترحات ضرورة انشاء فروع لادارة مكافحة العنف ضد المرأة التى انشئت بوزارة الداخلية فى جميع محافظات الجمهورية ، وحصر مراكز الاستضافة و دور الايواء من وزارة التضامن الاجتماعى والمراكز الخاصة .

أ ش أ