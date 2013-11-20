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“الداخلية” تقدم مقترحات لـ”القومى للمرأة” لتوفيرالحماية القانونية بأقسام الشرطة

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“الداخلية” تقدم مقترحات لـ”القومى للمرأة” لتوفيرالحماية القانونية بأقسام الشرطة “الداخلية” تقدم مقترحات لـ”القومى للمرأة” لتوفيرالحماية القانونية بأقسام الشرطة

وزارة الداخلية

قدم ممثلو وزارة الداخلية ورقة عمل تضمنت عدة مقترحات لضمان توفير الحماية القانونية للمرأة بهدف تغيير الثقافة السائدة فى الوزارة و المجتمع .

جاء ذلك اليوم خلال الإجتماع الذى عقدته مجموعة العمل الإجتماعية بالمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة صفاء الباز مساعد وزير الصحة والسكان سابقاً.
> يأتى هذا الاجتماع فى إطار برنامج “المشاركة السياسية للمرأة بعد الثورة (اعرفي دستورك .. اختاري مرشحك)” والذى ينظمه المجلس بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة ، وبحضور ممثلى وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والداخلية من منطلق ما يقوم به المجلس من جهود لدعم المشاركة السياسية للمرأة .
> ومن أبرز تلك المقترحات تعديل وضع المرأة فى التشريعات وتوعيتها بحقوقها فى أقسام الشرطة كمبلغة ومتهمة ، وحقوقها فى السجون كمتهمة ومحكوم عليها ، أهمية تدريب وتأهيل رجال الشرطة على كيفية التعامل مع المرأة التى تتعرض للعنف من خلال إضافة مواد يتم تدريسها فى معاهد الشرطة .
> واكدت المقترحات ضرورة انشاء فروع لادارة مكافحة العنف ضد المرأة التى انشئت بوزارة الداخلية فى جميع محافظات الجمهورية ، وحصر مراكز الاستضافة و دور الايواء من وزارة التضامن الاجتماعى والمراكز الخاصة .

أ ش أ

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