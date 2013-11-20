النيابة تطلب قراءة جهاز ATC لقياس سرعة قطار دهشور

تواصل نيابة حوادث جنوب الجيزة، بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول للنيابات، تحقيقاتها فى حادث قطار دهشور وتستمع الى اقوال خبير من مهندسى هيئة سكك حديد مصر، وقراءة جهاز ATC الخاص بقياس سرعة القطار وقت الحادث، للتأكد من صحة أقوال سائق القطار بأنه كان يقوده بسرعة منخفضة.

وستنتقل النيابة بعدها مع فريق من خبراء لجنة كلية الهندسة لفحص القطار .

كما امرت النيابة بتشكيل فريق من محققى النيابة برئاسة المستشار أسامة حنفى رئيس النيابة، للوصول إلى دقة المعلومات والبيانات لحادث قطار دهشور وكشف أسباب الحادث وتحديد مسئولية مرتكبيه،لقطار دهشور الذى صدم اتوبيس وسيارة نقل ، وتسبب فى مقتل 27 فرد وإصابة 36 آخرين من أسرة واحدة وسرعة ورود التحريات حول الحادث لتحديد المسئولية الجنائية في شأن الحادث بعدما تم التحفظ على القطار بأكمله ومقطورته، وذلك لإجراء الفحص الفني لبيان سرعته وقت وقوع الحادثكما تم التحفظ على شريط قياس السرعة بقطار دهشور، تسجيلات المكالمات اللاسلكية بين محطة المتابعة المركزية للقطارات فى رمسيس، وبين قائد قطار بضائع دهشور لكتابة اللجنة الثلاثية تقريرها حول الحادث وأمرت النيابة بعرض تلك التسجيلات على خبراء بإدارة المعلومات بوزارة الداخلية، لتفريغ محتواها وتسليم مضمونه فى تقارير مكتوبة إلى النيابة العامة.

فى حين أرسلت النيابة طلب إلى عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لتكوين لجنة ثلاثية من اساتذة الكلية، لفحص الأسباب الفنية فى حادث قطار دهشور.

ومن المقرر أن تتسلم النيابة تشكيل اللجنة غدا، وتحدد موعدا لمقابلتهم وتسليمهم بيان بالمسائل المطلوب فحصها بشأن الحادث وكانت قد كشفت معاينة النيابة أن “مزلقان 25″ الذي وقع به الحادث، لا يحتوي على أي وسائل تأمين الكترونية، وأنه يتم إغلاقه يدويا عن طريق “سلسلة حديدية” بمعرفة أحد العمال الموكل إليهم مهمة غلق وفتح المزلقان