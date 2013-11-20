عقد الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية اجتماعا باللجنة العليا للكلى، وذلك بحضور مدير مديرية الصحة، مدير إدارة المستشفيات مستشار الكلى بالمحافظة، ونائب رئيس قسم الكلى بكلية طب المنوفية، ورئيس قسم الكلى بمستشفى شبين الكوم التعليمى, ورئيس قسم الكلى بالتأمين الصحى، ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر.

وناقش الاجتماع كيفية تطوير وحدات الغسيل الكلوى بالمحافظة، وأسباب زيادة أعداد المصابين بمرض الفشل الكلوى فى ظل السنوات الأخيرة وضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية لتفشى هذا المرض، وقرر محافظ المنوفية تحويل المركز الصحى بميت خاقان إلى مركز للغسيل الكلوى بحيث يكون مستقل عن المستشفى العام وتابع لمستشفى الحميات.

يأتى ذلك لتخفيف الضغط عن المستشفى العام نظرا لوجود عجز فى وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفى، حيث تعمل وحدة الغسيل الكلوى على مدار الـ24 ساعة، على أن يضم المركز وحدة تدريب الأطباء على كيفية التعامل مع مريض الغسيل الكلوى، وكذلك طاقم طبى مدرب على أعلى مستوى.

كما أوصت اللجنة بضرورة تطوير وحدات الغسيل الكلوى القائمة بالمحافظة مع تدريب الفريق الطبى وتكثيف المرور على هذه الوحدات، ووافق المحافظ على إنشاء عيادة الكشف الطبى المبكر لأمراض الكلى فى المستشفيات العامة والمركزية، وكذلك تفعيل دور مكتب الطوارئ لمعرفة وحدات الغسيل المتاحة حتى يتم مساعدة مرضى الغسيل الكلوى .

وشدد المحافظ على ضرورة النهوض بالناحية الصحية، وتحسين أداء الخدمات التى تقدم للمواطن البسيط ورفع كفاءة المستشفيات والأطباء طبيا وعلميا.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة العليا للكلى لتنسيق التعاون علميا وعمليا بين كلية الطب ومديرية الصحة لتدريب أطباء الكلى والباطنة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، سواء داخل القسم بالكلية أو بانعقاد مؤتمرات داخل المستشفيات المديرية أو خارج المحافظة أو انتداب أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية دوريا إلى المستشفيات التى بها عيادة الكلى .