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استوحي إطلالتكِ باللون الأحمر من أناقة النجمات

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استوحي إطلالتكِ باللون الأحمر من أناقة النجمات استوحي إطلالتكِ باللون الأحمر من أناقة النجمات

يمكن أن نقول بأنَّ اللون الأحمر بمثابة الأسود، إذ لا يمكن أن يمر موسم بدون أن يكون هذا اللون من أبرز اتجاهاته، ويبدو أنَّ هذا ما جذب النجمات إليه حتى أصبحن يرتدينه في كلِّ مناسبة.
قد يعارض البعض فكرة ارتداء اللون الأحمر على سجَّادة بلون مطابق، ولكن لا يبدو أنَّ نجمات مثل Sandra Bullock وUma Thurman يمانعن ذلك، إذ شاهدناهما متألِّقات بفساتين ذات لون أحمر مطابق تماماً للسجَّادة الحمراء تحت أقدامهما.
كما تألَّقت الممثِّلة Kate Winslet بفستان رائع في إطلالة حمل جذَّابة مؤخَّراً، ولا يمكن أن ننسى إطلالة النَّجمة المتألِّقة Taylor Swift بفستان من ايلي صعب في حفل "CMA"، حيث كانت واحدة من أجمل إطلالاتها على الإطلاق.
أما بالنسبة لنجماتنا العربيات فقد شاهدنا أجمل إطلالة من نانسي عجرم بفستان أحمر من ايلي صعب كذلك على مسرح برنامج Arab Idol . و تألقت به اليسا بفستان من Tom Ford في أحد كليباتها .
شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمات باللون الأحمر، وأخبرينا أيهنَّ نالت استحسانكِ.

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