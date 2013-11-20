"LV" تحتفل بـ30 عاماً من الحضور والتألُّق في الشرق الأوسط

خاضت دار "لويس فويتون" استكشافات جديدة منذ العام 1854، فمنذ البدايات تحلَّت قصتها بروح الريادة والترحال في بلاد بعيدة كوجهة مفضَّلة، وتحتفل دار "لويس فويتون" اليوم بمرور ثلاثين عاماً على تواجدها في الشرق الأوسط، واحتفاءً برحلة الدار في المنطقة وبالتعاون مع مجلَّة "هي"، فقد شاركت شخصيَّات بارزة في مقالة مصوَّرة أجراها المصوِّر الإيطاليّ جيوفاني سكواتريتي ضمَّت كلاً من: سامي الجابر، ودانة آل خليفة، وهيفاء المنصور، وبثينة المزروعي، وعبدالعزيز النعيمي، وإلهام القاسمي، ولولو الصباح، ومنى أبو سليمان، ومحمد التركي، ورجاء العالم، وشادية العالم، والأميرة نور بني هاشم، وتاناز ديزادجي، ونور فارس، ومحمد حارب، وليلى كاشانيبور، ورها محرق، وعلي مصطفى، وخالد الشعفار، حيث تمَّ التقاط صور لهم مع مجموعاتهم الخاصَّة من دار "لويس فويتون" تعبِّر عن ملامح شخصيَّاتهم.

ويقول رئيس "لويس فويتون" في أوروبا روبرتو إيجز: "افتتح أول متجر للدار في الشرق الأوسط في الكويت عام 1983، وبفضل السخاء الكبير والترحيب الرائع الذي لاقته من المجتمع المحليّ، أصبحنا متواجدين اليوم في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ولبنان، والبحرين، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، فمجتمعات الشرق الأوسط مثل دار "لويس فويتون" تماماً تجسِّد قيم التقاليد والتاريخ، وتتطلَّع إلى المستقبل في كلّ وقت، ويعدُّ السفر القيمة الأساسيَّة والمميَّزة لدى "لويس فويتون" منذ أكثر من 150 عاماً، وبالنِّسبة لنا فإنَّ السفر هو أكثر بكثير من ذلك الفعل الماديّ الذي يتمثَّل في الانتقال من مكان إلى آخر، وأكثر من مجرَّد اكتشاف وجهات جديدة، إنَّه تجربة عاطفيَّة بكل معنى الكلمة، كما أنَّه اكتشاف للذات أولاً، ونحن ممتنون لجميع الشخصيَّات الذين شاركوا في مشروعنا بالتعاون مع مجلَّة "هي"، وتقاسموا معنا رحلاتهم الشخصيَّة".

جرى إطلاق المقالة المصوَّرة ضمن عرض مسبق خاص بكبار الشخصيَّات في صالة "كوادرو غاليري" بمركز دبي الماليّ العالميّ في 12 نوفمبر 2013، وسيتمكَّن الزوَّار من مشاهدة صور المعرض في محل "لويس فويتون" في دبي مول حتى 23 نوفمبر 2013.