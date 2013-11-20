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عباءة الصافي ترسم خطوط عرض رامي سلمون

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عباءة الصافي ترسم خطوط عرض رامي سلمون عباءة الصافي ترسم خطوط عرض رامي سلمون

اختتم المصمّم اللبناني رامي سلمون آخر أيام أسبوع بيروت للموضة، حيث قدّم مجموعته لخريف وشتاء 2013 – 2014، فتنوّعت بالألوان والأقمشة، بحضور عدد من الفنانين وسيّدات المجتمع.
واتّجهت التصاميم نحو البساطة الشديدة، باستعمال أقمشة مختلفة، كالدانتيل والموسلين والتول والأورغنزا، وقد رصّعت بالأحجار الكريمة والشوارفسكي، فيما تراوحت الألوان بين الأسود وتدرجات الأخضر، إضافة إلى البرتقالي والأحمر والذهبي.
وفي حديث خاص لـ"سيدتي نت" قال رامي: "حاولت قدر الإمكان عدم حصر نفسي بنوع معيّن من التصاميم، وأطلقت على مجموعتي اسم "ستار"".
كما لم تخلُ المجموعة التي قدّمها رامي من الفساتين الجريئة، التي تناسب أجواء المسرح والاستعراض، مؤكّداً بأنّ مخيّلة المصمّم الفنّان تحتاج أحياناً إلى القليل من الجنون، ولا بدّ من تفريغ تلك المكنونات في تصاميم جريئة وفنيّة تناسب أجواء العرض.
العرض قُدّم على أنغام أغاني الراحل الكبير وديع الصافي، الأمر الذي أثار امتعاضاً، أظهره نجل الصافي أنطوان، معتبراً أنّ أغانيه لا يجب أن تكون خلفية لعرض أزياء، إلا أنّ المصمّم أراد أن يكرّمه من خلال عباءة تحمل صورته، قدّمها ِإلى أنطوان كعربون محبّة وتقدير لهذا الكبير الذي قدّم الكثير للبنان.

 

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