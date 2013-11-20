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صحيفة كويتية: القاهرة تتجه لاستيراد صواريخ طويلة المدى من بكين

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صحيفة كويتية: القاهرة تتجه لاستيراد صواريخ طويلة المدى من بكين صحيفة كويتية: القاهرة تتجه لاستيراد صواريخ طويلة المدى من بكين

نقلت صحيفة "الرأى الكويتية"، اليوم الأربعاء، عن مصادر مصرية وصفتها بأنها "مسئولة" أن "القاهرة فى طريقها إلى خلق تعاون عسكرى مع الصين لاستيراد صواريخ طويلة المدى وصواريخ بالستية، وأنواع أخرى من الأسلحة بالتزامن مع دخول العلاقات العسكرية المصرية- الروسية حيز التنفيذ".

وأضافت المصادر للصحيفة أن "روسيا لم تبد أى تحفظات على إمكانية قيام بتوفير المبالغ الخاصة باستيراد السلاح من روسيا، فى شكل دفعات طويلة الأجل، وأن موسكو متفهمة للأوضاع التى تمر بها مصر حاليا".

وتابعت الصحيفة أن "أولى دفعات السلاح الروسى ستصل إلى مصر بداية العام المقبل، وسيكون عبارة عن أنظمة دفاع جوى حديثة قادرة على صد التفوق فى مجال المقاتلات الجوية الإسرائيلية"، وأوضحت أنه "سيكون هناك اتفاق أيضا لإنشاء قاعة تصنيع مشترك للأسلحة بين مصر وروسيا وتدريب الضباط المصريين على عمليات التصنيع الخاصة بأنواع مختلفة من الأسلحة المتقدمة".

وكانت مصادر دبلوماسية مصر وروسية قد نفت صحة تقارير تحدثت عن سعى روسيا للحصول على قاعدة بحرية روسية بمصر.

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مصر 365

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