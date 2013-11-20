"شعلان" يعلن ترشحه لفترة رئاسة ثانية لـ"القومى للبحوث"

أعلن الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث المنتهية فترة رئاسته والقائم بأعمال رئيس المركز حاليا، عن نيته الترشح لمنصب رئيس المركز لدورة ثانية، فى الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الفترة القادمة.

وأضاف شعلان، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن الغرض من ترشحه هو استكمال خطط ومشروعات بحثية بدأها خلال السنوات الماضية، ويريد إنهاءها بشكل جيد.

وأوضح شعلان، أنه وفقا لما تم الاتفاق عليه من قبل المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فإنه ستتم انتخابات رئيس المركز وفقا لأسلوب المجمع الانتخابى، نظرا لكبر عدد هيئة البحوث وزيادة عددهم عن ألف عضو.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور أصدر قرارا جمهوريا بانتخاب القيادات البحثية تصديقا على قرار مجلس الوزراء بإصدار تعديلا تشريعيا بانتخاب القيادات بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بناء على مذكرة قدمها الدكتور رمزى استينو وزير البحث العلمى للسماح لأعضاء هيئة البحوث باختيار رؤساء المراكز والشعب والأقسام عن طريق الانتخاب.