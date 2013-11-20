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خبير استراتيجى: نخوض حربا ضد التحالف الرباعى على الساحة المصرية

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خبير استراتيجى: نخوض حربا ضد التحالف الرباعى على الساحة المصرية خبير استراتيجى: نخوض حربا ضد التحالف الرباعى على الساحة المصرية

قال حسام سويلم، الخبير العسكرى والاستراتيجى، إن حادث اغتيال المقدم محمد مبروك ومقتل الجنود صباح اليوم يؤكد أننا نخوض حربا على الساحة المصرية من سيناء شرقا إلى السلوم غربا وأسوان جنوبا ضد تجمع عدائى رباعى يتكون من تنظيم القاعدة والإخوان المسلمون والتوحيد والجهاد التكفيرين إضافة إلى حماس.

وتابع "سويلم" فى مداخلة هاتفية لفضائية "سكاى نيوز"، اليوم الأربعاء، أن التحالف الرباعى العدائى هدفه إقامة دولة إسلامية فى سيناء وعودة الإخوان للحكم، مؤكداً أن ما سبق مرفوض من الشعب والنظام الحالى.

وربط "سويلم" تصريحات محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى فى ميدان رابعة وتصريحات الدكتور محمد مرسى بأنه بدأ موسم الاغتيالات بما يحدث الآن فى من استهداف للشرطة والجيش.

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مصر 365

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