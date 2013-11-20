رينا يرفض البحث عن أعذار لتبرير الهزيمة أمام جنوب أفريقيا

صرح حارس مرمى منتخب إسبانيا لكرة القدم بيبي رينا، بأنه يرفض البحث عن أعذار مثل مسافة السفر الطويلة لتبرير هزيمة الماتادور أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد خلال اللقاء الودي الذي جمع بينهما.

وفي تصريحات أدلى بها عقب المباراة التي أقيمت في ملعب سوكر سيتي بجوهانسبرج، قال رينا "لقد لعبنا في السابق في ظروف أسوأ من هذه ولم يحدث شيء، لا ينبغي البحث عن أعذار لتبرير الهزيمة".

وعند سؤاله عن وضع الحارس فيكتور فالديس الذي حل محله بعد تعرضه لتمزق في قدمه اليمنى، قال رينا إنه يأمل أن يتعافى فالديس قريبا من إصابته كما قدم دعمه ومساندته له.

وتطرق رينا إلى الأزمة التي حدثت نتيجة اعتراض مدرب جنوب أفريقيا جوردون ايجسوند على نزوله بدلا من فالديس نظرا لأن إسبانيا كانت قد استنفدت كافة تبديلاتها الستة، حيث أشار إلى أن القواعد بالفعل تنص على إجراء ستة تبديلات فقط ولكن ما حدث كان استثناء لذا عول على مبدأي "اللعب النظيف والمنطق".

واختتم رينا حديثه بتوجيه التهنئة إلى منتخب جنوب أفريقيا لفوزه على الماتادور، معربا عن ثقته في أن الهزيمة ستعطي دفعة للاعبي إسبانيا للتعلم من أخطائهم.