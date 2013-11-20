حزب البشير يحذر قياداته من موجة اغتيالات تخطط لها الجبهة الثورية

توقع حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان، تنفيذ الجبهة الثورية المتمردة لموجة من الاغتيال ضد بعض قيادات الحزب خاصة فى ولايات كردفان- بوسط السودان- وحذر أعضاء الحزب بالولايات السودانية من استهداف متوقع من الجبهة الثورية.

ودعا أمين الاتصال بحزب المؤتمر الحاكم بالسودان حامد صديق أمين- لصحيفة "اليوم التالى" الصادرة بالخرطوم اليوم، الأربعاء، قيادات الحزب الحاكم لأخذ الحيطة والحذر من ممارسات وتحركات الجبهة الثورية.

> وأكد أن الجبهة الثورية والحركات الدارفورية، تستخدم مثل هذه الممارسات، التى وصفها" باللا أخلاقية"، ورفض-فى نفس الوقت- التعليق على وجود طابور خامس وسط عضوية الحزب، مؤكدا عزم حزبه على البناء والتنمية والاستعداد للانتخابات القادمة.

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