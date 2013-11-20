تعيين 59 من حملة الماجستير والدكتوراه ببني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني

اصدر المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف قرارا بتعيين 59 من حملة الماجستير والدكتوراه بالدرجة الثالثة التخصصية بالكادر العام بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات كما نص القرار (في مادته الثانية) على قيام الجهات الإدارية بموافاة مديرية التنظيم والإدارة ببني سويف بقرارات التعيين وإقرارات استلام العمل لإتاحة تمويل الدرجات المالية بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الجدير انه سبق تعيين 427 من حملة الماجستير والدكتوراه من دفعات 2002 وحتي 2012 في المرحلة السابقة .

شبكةعيونالإخبارية

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