تعيين 59 من حملة الماجستير والدكتوراة ببنى سويف ضمن المرحلة الثانية

اعتمد المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف قرار تعيين عدد 59 من حملة الماجستير، والدكتوراة ضمن المرحلة الثانية .

تجدر الإشارة، إلى أن المحافظ قد اعتمد فى المرحلة الأولى قرار تعيين 427 من حملة الماجستير والدكتوراة، ليصبح العدد الإجمالى للمعينين بالمرحلتين 486 من أبناء محافظة بنى سويف دفعات 2002 حتى 2012م.

تضمن القرار، ترشح الـ 59 معينًا جديدًا بالدرجة الثالثة التخصصية بالكادر العام بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات على أن تقوم تلك الجهات باتخاذ إجراءات التعيين، وتحديد وظائفهم ومجموعاتهم النوعية التى تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها وفقا لاحتياجاتهم، والعرض على لجان شئون العاملين بعد التأكد من صحة مسوغات التعيين على أن تحدد أقدمياتهم اعتبارا من تاريخ موافقة السلطة المختصة.

كما نص القرار (فى مادته الثانية)، على قيام الجهات الإدارية بموافاة مديرية التنظيم والإدارة ببنى سويف، بقرارات التعيين وإقرارات استلام العمل لإتاحة تمويل الدرجات المالية بالتنسيق بين وزارة المالية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.