بماذا تغلّبت Madonna على Gaga وJustin Bieber

يبدو أنّ "ملكة البوب" رغم كلّ هذا الوقت ما زالت في الصدارة ، حيث حصلت على لقب الفنانة الأعلى أجراً لعام 2013 في لائحة Forbes.

وقد حصلت Madonna (55 عاماً) على ما يقارب الـ 125 مليون دولار في الفترة الممتدّة من شهر يونيو (حزيران) 2012 حتى مايو (أيار) 2013 بفضل جولة MDMA التي قامت بها، حسب ما ذكرت مجلة Forbes.

الجولة التي حقّقت 305 ملايين دولار غطّت على تدنّي نسبة مبيعات الألبوم الذي أصدرته والأغنية المنفردة Give Me All Your Luvin.

وتأخذ لائحة Forbes بعين الاعتبار بيع التذاكر ، إصدارات الأغاني، مبيع السلع والعقود المبرمة. وما ساعد Madonna إضافة إلى جولتها، إطلاق ملابس وعطور خاصة بها وزيادة المبيع.

وقد جاءت في المرتبة الثانية في لائحة Forbes، Lady Gaga بمدخولٍ سنوي يقارب الـ 80 مليون دولار.

وقد حصلت Gaga على 160 مليون دولار من جولاتها الفنية التي اضطرّت أن تقطعها . وقد توقّعت Forbes أنه لو أكملت Gaga جولتها لحصلت على 200 مليون دولار، كما توقّعت لها أيضاً أن تتصدّر اللائحة العام المقبل في حال نجاح ألبومها وجولتها.

وجاء في المرتبة الثالثة Bon Jovi الذي حصل على 79 مليون دولار، أما في المرتبة الرابعة فجاء Toby Keith لحصوله على 65 مليون دولار، والمرتبة الخامسة حصل عليها Coldplay بمبلغ 64 مليون دولار.

وقد احتلّ المرتبة السادسة نجم المشاكل Justin Bieber الذي حصل على 58 مليون دولار، وجاء من بعده في المرتبة السابعة Taylor Swift بمدخول 55 مليون دولار.

أما المرتبة الثامنة فحصل عليها Elton John بمبلغ 54 مليون دولار، في حين كانت المرتبتان التاسعة والعاشرة من نصيب Beyonce وKenny Chesney لحصولهما على 53 مليون دولار سنوياً.