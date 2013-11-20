والد إيزيل في حالة صحية حرجة بعد تعرضه لأزمة قلبية

قطع الممثل التركي كينان أميرزالي أوغلو الشهير بإيزيل، تصوير مشاهد حلقاته الجديدة من الموسم الثاني من مسلسله الناجح "قرضاي" الشهير عربيا بـ" قبضاي" في اسطنبول التي تشاركه بطولته صديقته الممثلة بيرغوزار كوريل، ليسافر بالطائرة إلى عائلته في أنقرة بعد إدخال والده مصطفى أميرزالي أوغلو مستشفى أنقرة إثر إصابته بأزمة قلبية حادة وخطرة.

وقد نقله الأطباء بعد إسعافه فوراً إلى وحدة العناية الفائقة، وفور وصول إبنه كينان بدأت صحته بالتحسن، ومتوقع خروجه من المستشفى خلال أيام قليلة.

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