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منصور: بوتين عرض على مصر دعمًا غير مشروط في المجال الاقتصادي والعسكري

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منصور: بوتين عرض على مصر دعمًا غير مشروط في المجال الاقتصادي والعسكري منصور: بوتين عرض على مصر دعمًا غير مشروط في المجال الاقتصادي والعسكري

قال الرئيس المؤقت عدلي منصور حول العلاقات المصرية الروسية قال الرئيس عدلى منصور أنه تلقى مؤخرًا اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أيد خلاله ما تقوم به حاليًا فى إطار خارطة الطريق، معلنا تأييدًا غير مشروط ودعمًا فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، ونوه إلى أن بوتين تلقى تقارير من وزير الخارجية الروسى عن نتائج مباحثاته هو ووزير الدفاع الى مصر مؤخرًا وأنه راض عن مدى ما أحرزته من تقدم داعيًا إلى استمرار الاتصالات بينهما .

وأشار الرئيس إلى أنه وجه دعوة للرئيس الروسى لزيارة مصر فى الوقت الذى يختاره بوتين، ولفت منصور إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورًا كبيرًا فى العلاقات المصرية الروسية، وهذه العلاقات لا تؤثر مطلقًا على العلاقات المصرية الأمريكية وأنه من الأفضل لمصر أن تتعامل مع الجميع على قدر المساواة.

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