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افتتاح المؤتمر الـ15 للجمعية المصرية لزراعة خلايا البنكرياس

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افتتح اليوم الأربعاء، المؤتمر السنوى الـ15 للجمعية المصرية لزراعة خلايا البنكرياس لمرضى السكر تحت عنوان "الجديد فى مرض السكر" والذى يعقد فى الفترة من 20: 21 من نوفمبر الجارى.

وصرح الدكتور مغازى محجوب أستاذ الغدد الصماء والسكر بطب عين شمس رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر يناقش اليوم المستجدات فى علاج مرض السكر ومن أهمها استخدام الخلايا الجذعية فى علاج البول السكرى ومضاعفاته وعلاج مرض البول السكرى فى النوع الثانى من خلال استئصال جزء من المعدة للذين يعانون من السمنة مما يقلل السكر فى الدم ويختفى تماما.

وأضاف أن المؤتمر يناقش علاج مضاعفات السكر مثل التهاب الكلى الناتج عن البول السكرى، وكذلك ارتفاع ضغط الدم المصاحب لمرض البول السكرى والجديد فى علاجه، كما يناقش المؤتمر الجديد فى علاج مرض السكر النوع الثانى الذى يتميز بأن نسبة حدوث نقص السكر قليلة جدا إذا ما قارناه بأدوية السكر القديمة.

وأكد أن مرضى السكر وصلت نسبتهم إلى 300 مليون شخص على مستوى العالم لذلك كان من الضرورى الاهتمام بمرض السكر لمنع حدوثه وتجنب مضاعفاته.

وخلال افتتاح المؤتمر قامت الرابطة المصرية للسكر والممثل لمصر لدى الاتحاد الدولى للسكر بتكريم الدكتور مغازى محجوب لأنه من رواد علاج السكر فى وتم منحه العضوية الفخرية للرابطة.

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