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الكويت ترفع دعمها لإفريقيا إلى 2 مليار دولار

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الكويت ترفع دعمها لإفريقيا إلى 2 مليار دولار الكويت ترفع دعمها لإفريقيا إلى 2 مليار دولار

قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الصحة الكويتى، محمد عبد الله الصباح، اليوم الأربعاء، إن الكويت قررت دعم الدول الإفريقية بنحو 2 مليار دولار، منها مليار دولار يخصص للقروض الميسرة، والآخر يخصص لدعم مشروعات البنية التحتية بهذه الدول.

وكان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد تقدم خلال كلمته الافتتاحية بالقمة العربية الأفريقية الثالثة، بمبادرة تقضى بتقديم بلاده مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة للقارة الأفريقية فى صورة قروض ميسرة، وذلك دعما للتنمية فى أفريقيا.

وحول ما إذا كانت أى من الدول العربية أو الخليجية ستتخذ نفس النهج فى تقديم دعم لإفريقيا، قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، "إلى الآن لا أعرف.. لكن ربما".

وأضاف خلال تصريحات للصحفيين، على هامش أعمال القمة العربية الإفريقية الثالثة بالكويت، والتى تختتم أعمالها اليوم، أنه يتوقع نجاح القمة إلى حد بعيد فى إرساء شراكة استثمارية حقيقية بين المجموعتين العربية والإفريقية.

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