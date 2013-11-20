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صفقات معرض دبى للطيران تتجاوز الـ 200 مليار دولار

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صفقات معرض دبى للطيران تتجاوز الـ 200 مليار دولار صفقات معرض دبى للطيران تتجاوز الـ 200 مليار دولار

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض دبى للطيران مساء أمس الثلاثاء، أن "قيمة الصفقات التى تم توقيعها فى المعرض تجاوزت حاجز 200 مليار دولار فى نهاية اليوم الثالث".

ووصف منظمو المعرض هذا الحجم من الصفقات بأنه تاريخى، ويؤكد أهمية المعرض كمنصة عالمية رئيسية لصناعة الطيران.

وارتفعت قيمة الطلبيات بعد مذكرة التفاهم التى وقعتها شركة بومباردييه الكندية لصناعة الطائرات مع الخطوط الجوية العراقية لشراء 5 طائرات من طراز (سى اس 300) بقيمة 387 مليون دولار.

وأعلنت شركة نوك اير التايلاندية طلبها شراء طائرتين من بومباردييه من طراز (كيو 400) للجيل القادم مع حقوق شراء 4 طائرات أخرى من نفس الطراز، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 63 مليون دولار .

وشهد اليوم الثالث من المعرض أيضا إعلان شركة بيل هيليكوبتر أنه مع نهاية العام الحالى، ستسلم أول طائرة من طراز (بيل 412 اى بى اى) لطيران أبوظبى لتدخل الخدمة فى دعم عمليات آبار النفط البحرية.

ووقعت شركة ألفا ستار لخدمات الدعم عقداً بقيمة 3ر13 مليون دولار لتوريد تجهيزات الدعم الأرضى للشركة "تى ال دى".

وكان المعرض الذى انطلق الأحد، شهد توقيع صفقات ضخمة كانت أبرزها صفقات مع شركتى بوينج وايرباص لشراء 573 طائرة لصالح شركات طيران الإمارات، وفلاى دبى والاتحاد الإماراتية، والخطوط القطرية.

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مصر 365

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