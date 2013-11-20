تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن اليمنية وعناصر القاعدة فى "الشحر"

عاد التوتر يخيم على العديد من المدن والمناطق جنوب شرق اليمن، بسبب حالة الانفلات الأمنى الذى تشهده هذه المدن، وسط تصعيد أمنى، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول ماهية القوى التى تسعى إلى إرباك العملية السياسية والمرحلة الانتقالية، وتعطيل الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطنى الشامل المنعقدة حاليا بالعاصمة صنعاء، بموجب تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

وتجددت فجر اليوم، الأربعاء، اشتباكات عنيفة بمدينة "الشحر" بين قوات أمنية تابعة لشرطة مكافحة الإرهاب وعناصر من تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية باليمن.

وكشف مصدر عسكرى رفيع المستوى بوزارة الدفاع اليمنية، فى تصريح، أن قوة مكافحة الإرهاب داهمت بعض الأماكن التى يأوى فيها عناصر مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وقد أسفرت الاشتباكات عن سقوط ضحايا ومصابين، مشيرا إلى أن دوى القصف يسمع من جميع أرجاء المدينة بالأسلحة المتوسطة " الآر بى جى، والدوشكا " والمدرعات العسكرية والمصفحات، إلى جانب المواجهات بالرصاص من الآليات الكلاشينكوف، مما أثار حالة من الهلع والترويع لدى السكان المحليين فى عموم مدينة الشحر إلى درجة إعاقة الخروج لأداء صلاة الفجر بالمساجد.

إلى ذلك، تمكنت أجهزة الدفاع المدنى ومكافحة الحرائق اليمنية بالتعاون مع الأهالى من السيطرة على حريق هائل شب فى مكتب المجلس المحلى وإدارة أمن مديرية صباح بمنطقة رداع محافظة البيضاء، اليوم، وقد أدى الحريق الذى استمر خمس ساعات متواصلة إلى التهام كل ما تحتويه المكاتب الحكومية بالمديرية.