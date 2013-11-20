"البلازما" أفضل طرق علاج المفاصل

تعتبر مشاكل آلام المفاصل والعظام من أكثر المشاكل التى تتردد على أطباء العظام، حيث إن لها العديد من الأسباب منها السمنة والتقدم فى السن، والتدخين، والتعرض لحوادث تؤدى إلى إيذاء المفاصل.

حيث يقول الدكتور يزن حتر أخصائى جراحة العظام والمفاصل بجامعة الأردن، إن العديد من مشاكل المفاصل كالتهاب بطانة القدم، والآلام الركبة والمفاصل، وتهيج الأوتار حول الكوع جميعها من الأمراض التى تسبب قلقا كبيرا لدى المريض وتسبب له الآلام مبرحة.

ويعتمد علاج تلك الحالات حسب الإصابة مرحلة الإصابة، وغالبا ما يتم استخدام الكريمات المرطبة، أو استخدام الجراحة إلا أن مؤخرا تم اكتشاف طريقة حديثة لعلاج مشاكل الآلام المفاصل وهى طريقة العلاج باستخدام البلازما.

وقال يزن يعتبر هذا العلاج آمنا وفعالا مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى، وهى أقل تكلفة وراحة للمريض حتى لا تستغرق تلك الطريقة أكثر من مدة الحقن، أى ما يقرب بضع دقائق فقط، ويتم استخراج تلك البلازما من خلال سحب عينة من دم المريض ثم توضع تلك العينة فى جهاز خاص، يقوم بفصل مشتقات الدم، ثم يقوم باستخلاص البلازما وصفائح الدموية، ثم يتم حقن المريض بها فى الأماكن المصابة.

وأضاف إن تلك الطريقة تعتبر أمنة للمريض حيث إنها مستخلصة من جسده، وبالتالى لن يقوم الجهاز المناعى للجسم بمقاومة تلك الأجسام الجديدة، أو يمكن حدوث تفاعل معها، بالإضافة إلى أنها لا تحتوى على الكورتيزون والذى يسبب أضرارا جمة للجسم.