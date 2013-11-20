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لمرضى الكولسترول.. عقاقير الستاتين لا تسبب ضعف الذاكرة

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لمرضى الكولسترول.. عقاقير الستاتين لا تسبب ضعف الذاكرة لمرضى الكولسترول.. عقاقير الستاتين لا تسبب ضعف الذاكرة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة بنسلفانيا الأمريكية عن معلومات جديدة ومثيرة تهم كثيراً من مرضى الكولسترول، والذين يقدر عددهم بمئات الملايين حول العالم، ومعرضين بشكل كبير لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار الباحثون إلى أنه لا يوجد دليل علمى واحد يساند الاعتقاد السائد بأن عقاقير الستاتين الخافضة للكولسترول تتسبب فى ضعف وظائف الإدراك لدى المريض التى يتناولها، وهى ضعف الذاكرة وقلة التركيز وضعف مستويات التفكير، وكما نفوا دورها فى إصابة الإنسان بالخرف أو الزهايمر.

جاءت هذه النتائج فى المجلة العلمية "Annals of Internal Medicine"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثامن عشر من شهر نوفمبر الجارى.

وفيما يتعلق بعقاقير الستاتين الخافضة للكولسترول أيضاً، فقد كشف فريق من الباحثين الأمريكيين خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية للقلب الذى عقد الاثنين، أن الأطفال الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكولسترول بالدم نتيجة لأسباب وراثية ينخفض خطر إصابتهم بأمراض الشرايين التاجية بشكل ملحوظ عند حصولهم على عقاقير ستاتين الخافضة للكولسترول فى وقت مبكر، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

ومن أبرز هذه الأدوية: عقار "أتورفاستاتين" وعقار "سيمفاستاتين" وعقار "روزفاستاتين".

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مصر 365