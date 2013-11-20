مصر تشترى 120 ألف طن من القمح الروسى

قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية وتاجر مقيم فى القاهرة، أمس الثلاثاء، إن مصر أكبر بلد مستورد للقمح فى العالم اشترت 120 ألف طن من القمح الروسى للشحن فى الفترة من 11 ديسمبر إلى 20 من الشهر نفسه.

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة- وهى المستورد الحكومى الرئيسى للقمح فى مصر- والتاجر، إن المشتريات تشمل 60 ألف طن من القمح الروسى بسعر 305.66 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن من أستون، وقال التاجر إن تكلفة الشحن تبلغ 13.90 دولار للطن.

واشترت الهيئة أيضا 60 ألف طن من نيديرا بسعر 305.66 دولار شاملا الشحن، وقال التاجر إن تكلفة الشحن تبلغ 15.30 دولار للطن.

وهذه هى المناقصة الدولية الثالثة عشرة التى تطرحها مصر لشراء القمح منذ فبراير والثانية عشرة منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسى المنتمى للتيار الإسلامى فى الثالث من يوليو.

وتشترى الحكومة المصرية وشركات من القطاع الخاص حوالى عشرة ملايين طن من القمح سنويا من الخارج، وتشكل مشتريات الهيئة 5 إلى 5.5 مليون طن منها.

وخفضت مصر وارداتها على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية مع مراهنة حكومة مرسى على محصول محلى مرتفع، لكن خبراء قالوا إن تلك السياسة جعلت البلاد تعانى نقصا قدره 900 ألف طن على الأقل فى القمح الذى يحتاجه برنامج الخبز المدعوم.

وتهدف مصر الآن لاستيراد 5 ملايين إلى 5.5 مليون طن من القمح فى العام حتى 30 يونيو 2014، ومنذ بداية السنة المالية 2013-2014 فى الأول من يوليو اشترت الهيئة 2.625 مليون طن من القمح من رومانيا وأوكرانيا وروسيا وفرنسا.