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إصابة 4 في هجوم كمين شرطة عبود…وخبراء المعمل الجنائي يجمعون الأدلة

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إصابة 4 في هجوم كمين شرطة عبود…وخبراء المعمل الجنائي يجمعون الأدلة إصابة 4 في هجوم كمين شرطة عبود…وخبراء المعمل الجنائي يجمعون الأدلة

قنبلة يدوية

أصيب 4 من قوات الشرطة، فجر الأربعاء، جراء إلقاء مجهولين قنبلة يدوية على كمين متحرك للشرطة بمنطقة عبود، حسب شهود عيان، ومصادر طبية.
> وبحسب وكالة أنباء الأناضول ذكر شهود عيان أن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على كمين متحرك للشرطة عند نفق عبود، مما أدى إلى إصابة 4 من رجال الشرطة، في حصيلة أولية للحادث.

من جانبها، قالت مصادر طبية إن المصابين الأربعة هم ضابط برتبة رائد، و3 من أمناء الشرطة، وقد نقلوا للعلاج بمستشفى معهد ناصر.
> وأوضحت أن إصابات الشرطيين الأربعة تراوحت بين الشظايا في الوجه، والظهر، والكدمات المختلفة في الجسم.
> ووصل رجال الشرطة وخبراء المعمل الجنائي إلى مكان الحادث لتمشيطه وجمع الأدلة للتوصل للجناة الذين لاذوا بالفرار، بحسب شهود عيان.

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