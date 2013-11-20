إصابة 4 في هجوم كمين شرطة عبود…وخبراء المعمل الجنائي يجمعون الأدلة

أصيب 4 من قوات الشرطة، فجر الأربعاء، جراء إلقاء مجهولين قنبلة يدوية على كمين متحرك للشرطة بمنطقة عبود، حسب شهود عيان، ومصادر طبية.

> وبحسب وكالة أنباء الأناضول ذكر شهود عيان أن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على كمين متحرك للشرطة عند نفق عبود، مما أدى إلى إصابة 4 من رجال الشرطة، في حصيلة أولية للحادث.

من جانبها، قالت مصادر طبية إن المصابين الأربعة هم ضابط برتبة رائد، و3 من أمناء الشرطة، وقد نقلوا للعلاج بمستشفى معهد ناصر.

> وأوضحت أن إصابات الشرطيين الأربعة تراوحت بين الشظايا في الوجه، والظهر، والكدمات المختلفة في الجسم.

> ووصل رجال الشرطة وخبراء المعمل الجنائي إلى مكان الحادث لتمشيطه وجمع الأدلة للتوصل للجناة الذين لاذوا بالفرار، بحسب شهود عيان.