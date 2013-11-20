اتفاق متوقع بين أوكرانيا وسلوفاكيا يخفض اعتماد أوروبا على غاز روسيا

تتوقع المفوضية الأوروبية أن تبرم شركات خطوط الأنابيب فى سلوفاكيا وأوكرانيا اتفاقا خلال الأيام القادمة، من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبى بشحن الغاز إلى أوكرانيا، وهو ما يساعد فى خفض الاعتماد على الإمدادات الروسية.

ويمكن أن تساهم الصفقة فى توقيع اتفاق مشاركة تاريخى بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبى.

وقالت مارلين هولتسنر، المتحدثة باسم المفوضية لرويترز، "نرى أننا قريبون جدا من التوصل لاتفاق جرى الاتفاق حول محتوى الصفقة التى سيتدفق بموجبها الغاز من الغرب إلى الشرق عبر سلوفاكيا إلى أوكرانيا.. إنها مسألة توقيع فحسب ويتوقع أن تكون فى الأيام القليلة المقبلة."