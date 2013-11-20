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أمطار غزيرة في العراق تتسبب في مقتل 6 بينهم 3 أطفال

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أمطار غزيرة في العراق تتسبب في مقتل 6 بينهم 3 أطفال أمطار غزيرة في العراق تتسبب في مقتل 6 بينهم 3 أطفال
لقى 6 عراقيين حتفهم، بينهم ثلاثة أطفال، في محافظة «ذي قار»، جنوب العراق، جراء تساقط أمطار غزيرة على البلاد، حسب بيان رسمي.وذكرت مديرية رصد الأنواء الجوية بوزارة المواصلات العراقية في بيان لها، الثلاثاء، أن البلاد تأثرت بمنخفض جوي قادم من البحر المتوسط، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة على البلاد.وأعلنت محافظة «ذي قار» على لسان محافظها محمد باقر الناصري، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم، من بينهم ثلاثة أطفال، بسبب الغرق والصعق بالكهرباء، في مناطق متفرقة من المحافظة جراء الأمطار الغزيرة.جاء ذلك في الوقت، الذي أعلنت فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في بيان، تعطيل الدوام الرسمي (العمل)، الأربعاء، بسبب غزارة الأمطار باستثناء أمانة بغداد، ومحافظة بغداد، ووزارات «الصحة، والبلديات، والكهرباء».وتم أخذ قرار مجلس الوزراء العراقي في الوقت، الذي شهدت فيه عدة محافظات أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية، الإثنين، والثلاثاء، أدت إلى حدوث سيول وفيضانات في العاصمة بغداد وبعض المحافظات الوسطى والجنوبية مثل النجف، وكربلاء، وديوانية، والناصرية، وبابل، والبصرة، وتم تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة والمدارس، في هذه المحافظات.وهجرت عشرات العائلات منازلها خاصة في المناطق الجنوبية، بعدما غمرتها مياه الأمطار وأدت إلى شلل في حركة السير، بعدما حولت بعض الشوارع إلى مسطحات مائية كبيرة يصعب على السيارات اجتيازها.وتستمر الأمطار في الهطول في العاصمة بغداد، فيما تهطل بشكل متقطع على المحافظات الوسطى والجنوبية مصاحبة بعواصف رعدية كبيرة.وأكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي مرة أخرى توقعاتها بهطول الأمطار الغزيرة واستمرارها حتى، الأربعاء، مشيرة إلى أن المنخفض الجوي سيغادر العراق، الجمعة المقبل.وتشهد دول الخليج الـ6، هذه الأيام، طقسًا غير مستقر، ونقلت وكالات الأنباء الخليجية الرسمية، عن الهيئات المنوطة بمتابعة الأرصاد الجوية في بلدانهم، أن الأجواء ستكون «غير مستقرة» خلال الأسبوع الجاري، مع فرص لسقوط أمطار وهبوب رياح تتفاوت الأمطار في غزارتها والرياح في شدتها من دولة إلى أخرى، وإن بلغت أقصاها في ، وإن ظهرت حدتها اليوم في الكويت أيضا.

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