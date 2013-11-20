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سوريا ترفض مشروع القرار السعودى بشأن حقوق الإنسان بها

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سوريا ترفض مشروع القرار السعودى بشأن حقوق الإنسان بها سوريا ترفض مشروع القرار السعودى بشأن حقوق الإنسان بها

أعرب مندوب سوريا الدائم بالأمم المتحدة، بشار الجعفرى، عن رفض بلاده لمشروع القرار السعودى بشأن حقوق الإنسان فى سوريا.

وذكرت قناة (العربية) الليلة نقلا عن الجعفرى قوله، إن "مجموعات إرهابية تكفيرية مسلحة تنتهك حقوق الشعب السورى"، مشيرا إلى أن السورية تقوم بالنيابة عن العالم بمحاربة الجماعات الإرهابية.

يأتى ذلك كرد فعل إزاء موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة بأغلبية كبيرة على مشروع القرار المقدم من المملكة العربية بشأن حقوق الإنسان فى سوريا.

وكان عبد الله المعلمى مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة قد قال إن "تقرير المحققين أثبت أن الغازات السامة قد أطلقت من مناطق تحت سيطرة النظام السورى"، مشيرا إلى أن السلطة الحالية فى سوريا فرضت نفسها على رقاب الناس.
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