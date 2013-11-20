لبنان: القنبلة الأولى التى استهدفت سفارة إيران تزن 5 كيلو والثانية 50

بيروت (د. ب. أ)

أعلنت قيادة الجيش اللبنانى في بيان مساء أمس الثلاثاء، أن وزن القنبلة الأولى التى استهدفت السفارة الإيرانية فى منطقة بئر حسن جنوب العاصمة بيروت، بلغت 5 كيلوجرامات من المواد المتفجرة، بينما كانت القنبلة الثانية تزن 50 كيلوجراما.

وقال بيان قيادة الجيش "إنه بنتيجة متابعة التحقيقات والكشف على موقعى الانفجارين اللذين حصلا صباح أمس فى محلة الجناح، تبين أن الانفجار الأول ناجم عن عبوة ناسفة زنة 5 كيلو جرام، والانفجار الثانى ناجم عن عبوة ناسفة زنة 50 كيلو جرام من المواد المتفجرة".

وأضاف البيان أن السيارة التى تم تفخيخها هى من نوع جيب، مضيفا أن التحقيقات مستمرة " لتحديد هوية الانتحاريين، ومصدر الدراجة والسيارة المستخدمتين فى العمليتين الإرهابيتين".

وكانت قيادة الجيش أعلنت فى بيان سابق أمس أن الانفجاريين اللذين استهدفا السفارة الإيرانية فى بيروت نجما عن تفجير انتحاريين نفسيهما، الأول كان يقود دراجة نارية، والثانى كان يقود سيارة رباعية الدفع .

وقال بيان قيادة الجيش "إنه بعد كشف الخبراء العسكريين المختصين على موقع الانفجارين، تبين أن الانفجار الأول ناجم عن إقدام انتحارى يقود دراجة نارية على تفجير نفسه، والانفجار الثانى ناجم عن إقدام انتحارى آخر يقود سيارة جيب رباعية الدفع على تفجير نفسه أيضا" وأضاف البيان أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضى صقر حضر إلى المكان لمعاينة المنطقة المستهدفة.