أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. الجزائر ممثل العرب الوحيد في المونديال

Google+ Print
بالفيديو .. الجزائر ممثل العرب الوحيد في المونديال بالفيديو .. الجزائر ممثل العرب الوحيد في المونديال

تأهل منتخب الجزائر إلى كأس العالم بالبرازيل 2014 بالفوز على بوركينا فاسو في إياب الجولة الحاسمة بهدف، ويصعد بفضل قاعدة الهدف بهدفين.

وتأهل محاربو الصحراء لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم، مسجلين ممثل العرب الوحيد في مونديال البرازيل بعد خروج كل المنتخبات العربية المتنافسة مثل تونس، ومصر من إفريقيا واقتراب خروج الأردن من أسيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بوركينا فاسو 3-2، ونجح مجيد بوقرة من تسجيل هدف فوز الخضر على ملعب مصطفى تشاكر في الدقيقة 49.

وجاء الهدف من ارتباك دفاعي داخل منطقة الجزاء، وحاول مدافع بوركينا فاسو ابعاد الكرة من على خط المرمى ارتطمت في وجه بوقرة وسكنت الشباك.

وكانت الجزائر قد تأهلت لكأس العالم بجنوب إفريقيا 2010 على حساب المصري، ونجح في التأهل لمونديال البرازيل 2014 بإسقاط بوركينا فاسو.

شاهد الهدف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه