بالفيديو .. الجزائر ممثل العرب الوحيد في المونديال

تأهل منتخب الجزائر إلى كأس العالم بالبرازيل 2014 بالفوز على بوركينا فاسو في إياب الجولة الحاسمة بهدف، ويصعد بفضل قاعدة الهدف بهدفين.

وتأهل محاربو الصحراء لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم، مسجلين ممثل العرب الوحيد في مونديال البرازيل بعد خروج كل المنتخبات العربية المتنافسة مثل تونس، ومصر من إفريقيا واقتراب خروج الأردن من أسيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بوركينا فاسو 3-2، ونجح مجيد بوقرة من تسجيل هدف فوز الخضر على ملعب مصطفى تشاكر في الدقيقة 49.

وجاء الهدف من ارتباك دفاعي داخل منطقة الجزاء، وحاول مدافع بوركينا فاسو ابعاد الكرة من على خط المرمى ارتطمت في وجه بوقرة وسكنت الشباك.

وكانت الجزائر قد تأهلت لكأس العالم بجنوب إفريقيا 2010 على حساب المنتخب المصري، ونجح في التأهل لمونديال البرازيل 2014 بإسقاط بوركينا فاسو.

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