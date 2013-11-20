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الإسعاف: مقتل شخص وإصابة 31 حتى الآن في أحداث محمد محمود

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الإسعاف: مقتل شخص وإصابة 31 حتى الآن في أحداث محمد محمود الإسعاف: مقتل شخص وإصابة 31 حتى الآن في أحداث محمد محمود

الدكتور أحمد الانصارى رئيس هيئة الإسعاف

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن وفاة شخص كان من ضمن المصابين في أحداث تظاهرات اليوم الثلاثاء تزامنا مع إحياء ذكرى محمد محمود.
> وقال د.أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن هذا الشخص توفى داخل مستشفى القصر العيني، وسبب الوفاة طلق خرطوش بالرأس.. مشيرًا إلى أن المتوفى يبلغ من العمر 18 عاما وهو مجهول الاسم والعنوان.
> يذكر أن عدد المصابين خلال تظاهرات اليوم بالمحافظات بلغ حتى الآن 31 شخصًا.

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