إسبانيا بطلة العالم تخسر أمام جنوب أفريقيا

القاهرة، (إفي): سقطت إسبانيا بطلة العالم في فخ الهزيمة وديا أمام جنوب إفريقيا في مباراة ودية استضافها ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج، نفس الملعب الذي توج فيه "الماتادور" عام 2010 بالمونديال على حساب هولندا.

شهد اللقاء إشراك ثلاثة حراس مرمى لإسبانيا في واقعة غير مسبوقة بعد إصابة فيكتور فالديس الذي كان بديلا لإيكر كاسياس، لينزل بيبي ريينا بدلا منه.

سيطرت إسبانيا على الكرة مع بداية اللقاء وحاول أندريس إنييستا التقدم بهدف مبكر بعد مرور عشر دقائق من تسديدة قوية طارت فوق المرمى.

وردت جنوب أفريقيا بكرة في العارضة عبر أوبا مانيسا بعدما سدد كرة خطيرة على حافة المنطقة كادت تسفر عن هدف التقدم لأصحاب الأرض.

بعدها تألق حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس وتصدى لتسديدة جديدة لجنوب إفريقيا، قبل أن يضيع برنارد باركر فرصة هدف أكيد بعد تسلمه كرة من مانيسا.

وعادت إسبانيا في الصورة بعد مرور نحو نصف الساعة بفرصة خطرة لفرناندو يورنتي الذي لم يستغل الفرصة التي اتيحت له من كرة ماكرة مررها له أربيلوا.

ومارست جنوب افريقيا هواية التسديدات القوية وجاءت هذه المرة عبر ديلون كلاسين حيث كادت تصويبته ان تفاجيء كاسياس.

وقبل دقيقة على نهاية الشوط الأول تدخل الحارس الجنوب افريقي إيتوميلينج كهون لإيقاف انفرادة من بدرو لينتهي بالتعادل السلبي.

وأجرى المدرب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي تغييرين في وقت الراحة بنزويل فيكتور فالديز وسانتي كاثورلا بدلا من كاسياس وفرناندو يورنتي.

ومع انطلاق شوط اللقاء الثاني واصلت جنوب أفريقيا غاراتها على مرمى إسبانيا وكاد توكيلو رانتي أن يفتتح التسجيل لكن تسديدته مرت بجوار المرمى، ورد ناتشو مونريال بفرصة لم يستغلها كادت تسفر عن هدف أول.

لكن برنارد باركر أكد أحقية جنوب أفريقيا في التقدم بهدف بعد سلسلة من التمريرات الجيدة.

وغادر ديفيد بيا مهاجم أتلتيكو مدريد الملعب بإصابة خفيفة لينزل بدلا منه ألفارو نيجريدو، بعدها نزل خيسوس نافاس وفرناندو ماتا وكوكي كبدلاء لتشابي ألونسو وبدرو وإنييستا.

لكن الإصابات ظلت تطارد منتخب إسبانيا وطلب الحارس البديل فيكتور فالديز، حارس برشلونة، الخروج من الملعب لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن، ليتسبب خروجه في مشاكل نظرا لقيام إسبانيا بإجراء التبديلات الستة حسب لوائح المباراة.

واحتج مدرب جنوب أفريقيا جوردون ايجسوند على إجراء تبديل جديد وكادت إسبانيا أن تلعب بألفارو أربيلوا كحارس، لكن الحكم وافق على نزول بيبي ريينا.

ولم تسفر السيطرة الإسبانية على الكرة عن التعادل، في الوقت الذي واصلت فيه جنوب أفريقيا الهجمات المرتدة الخطيرة وسط تفكك دفاعي لـ"لاروخا"، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز جنوب أفريقيا التاريخي.